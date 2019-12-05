國際財經

法國酒店集團雅高(Accor)以4.51億美元(約35.18億港元)的價格，出售所持華住酒店集團(Huazhu Group)5%的股權。

《華爾街日報》報道，交易完成後，雅高仍將持有華住5%的股權。雅高行政總裁Sebastien Bazin將繼續在華住董事會任職。

華住表示，雅高和華住在4年前結成合作夥伴關係，雙方將繼續發展夥伴關係，保持增長勢頭，該合作已促成200家經濟型和中端酒店在中國開業，以宜必思(ibis)、諾富特(Novotel)和美居(Mercure)品牌為主。