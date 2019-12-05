熱門：

今日 16:25 中國財經 國際財經

商務部:中方支持區域經濟一體化

放大圖片

有報道指出，在區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)談判基本結束後，中國正醞釀加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)。

中國商務部新聞發言人高峰在新聞發布會表示，只要符合世界貿易組織(WTO)原則，開放、包容、透明，有利於推動經濟全球化和區域經濟一體化，中方都持積極態度。

他又稱，RCEP法律文本審核工作已經啟動，但印度仍有重要問題需要解決，各方將與印度繼續保持密切溝通，爭取以相互滿意的方式解決問題。RCEP各位成員均對印度早日加入持歡迎態度。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads