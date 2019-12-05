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有報道指出，在區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)談判基本結束後，中國正醞釀加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)。

中國商務部新聞發言人高峰在新聞發布會表示，只要符合世界貿易組織(WTO)原則，開放、包容、透明，有利於推動經濟全球化和區域經濟一體化，中方都持積極態度。

他又稱，RCEP法律文本審核工作已經啟動，但印度仍有重要問題需要解決，各方將與印度繼續保持密切溝通，爭取以相互滿意的方式解決問題。RCEP各位成員均對印度早日加入持歡迎態度。