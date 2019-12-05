國際財經

歐洲央行認為，倘若歐洲內部的支付成本仍居高不下，可能有必要推出央行支持的數碼貨幣，又稱現金使用減少的跡象可能加快數碼貨幣的實施。

外電報道，歐洲央行認為技術創新正在迅速改變零售支付的方式，包括減少現金使用，央行正在分析情況，準備在必要時做出回應。

路透亦引述歐洲央行內部文件指出，如果業內未能發展出一個創新且高效的泛歐洲支付解決方案，這方面的社會需求便可能要通過發行央行數碼貨幣來滿足。

歐盟財長將於周四討論這份文件，預計將發布聯合聲明，對央行可能推出數碼貨幣的計劃表示歡迎。