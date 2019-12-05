特朗普:與中國貿易談判進展非常順利
美國總統特朗普在倫敦出席北約峰會期間向記者稱，與中國的貿易談判進展非常順利；外電消息稱，就首階段協議將取消的關稅規模，雙方更加接近達成共識，美方料協議將在美國定於12月15日提高關稅之前完成。
美國民主黨法學專家稱特朗普應該被彈劾
美國眾議院司法委員會展開特朗普彈劾聽證，三名由民主黨邀請的法學專家作證稱，特朗普的「通話門」行為應該被彈劾。由共和黨議員挑選作證的一名法律學者，則持異議。
貿談樂觀重燃 道指收市彈逾百點
中美貿談有進展的消息，推動道指曾升224點，收市仍漲146點或0.53%；標指上揚0.63%；納指升0.54%。摩根大通股價抽升1.97%，高盛攀高1.74%。晶片股美光上漲2.37%，費城半導體指數彈1.55%。
德國電訊暫停採購5G設備 待政府釐清華為角色
德國電訊表示，暫停採購所需的5G電訊網絡設備，直至當局就是否禁止德國企業向華為購買零部件有結論。
外圍焦點簡訊
￭ ADP美國11月私企職位增6.7萬個，比預期少逾半。ISM美國服務業指數11月跌至53.9，遜預期；Markit服務業PMI指數11月升至51.6。
￭ 英鎊曾升至7個月高報1.3119美元，尾段漲0.85%。美滙指數下滑0.12%，報97.62。
￭ 紐約期金跌0.3%，每盎斯收報1480.2美元。
￭ 美國EIA上周原油庫存意外減少490萬桶，加上憧憬油組減產，紐約期油收市升4.2%，布蘭特期油漲3.6%。
￭ 加拿大央行維持利率1.75厘不變，符預期。
￭ 英國股市收漲0.42%；德國進賬1.16%；法國攀升1.27%。
￭ 沙地阿美據報將IPO價格定在招股上限。
￭ 北約峰會宣言首次稱要回應中國崛起的挑戰及機遇。
【新股追蹤】景業名邦暗盤升逾1%
景業名邦(02231)周四掛牌，交易資料顯示，暗盤收報3.2元，較招股價高1.27%。
本地焦點簡訊
￭ 夜市期指收報26277點，較昨日恒指收市高水214點。
￭ ADR港股比例指數報26199點，較本港收市高137點。
￭ 政府向立法會申請撥款，興建機場第三條跑道相關設施，涉工程費約51.6億元。
￭ 空運牌照局至周三傍晚止，未收到香港航空就其牌照附加條件回覆。
￭ 綜合土地註冊處數據，首11月全港錄2091宗一手私樓買賣登記，總值196.73億元，按月分別升54%及17%，同創6個月最多。
￭ 信德集團(00242)旗下兩間持有80%股權的合資公司，分別以約22.28億元人民幣及24.84億元人民幣，收購上海兩個商住項目各50%股權。
￭ 小米(01810)周三回購225.38萬股，涉資約2030.6萬元。
￭ 旭輝(00884)首11個月累計合同銷售按年升35.87%。
￭ 佳兆業(01638)11月合約銷售按年增13.5%。
￭ 星美控股(00198)擬購柬埔寨網絡營運商，預期代價不超過9.8億元。
￭ 瑞風新能源(00527)配售最多1.8億股新股，淨籌4400萬元。
￭ 天瑞水泥(01252)遭控股股東質押股份，佔已發行股份總數約4.42%。