國際財經

美國總統特朗普周三在倫敦出席北約峰會期間，指中美貿易談判進展良好。彭博周三亦引述消息人士稱，兩國討論首階段貿易協議削減關稅的問題有進展，令市場緊張情緒得到緩和，道指結束持續3天的跌勢，周三曾升224點，盤中高見27727點。

道指收市仍漲146點或0.53%，報27649。標指上揚0.63%，收報3112點。納指升0.54%，收報8566點。歐股方面，法股升逾1.2%表現較佳。亞股受特朗普周二聲稱或在明年大選結束後再與中國達成貿易協議的言論所累，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.86%，日股低收1.05%。

金融股帶領大市升勢，摩根大通抽升1.97%，為升幅最大的道指成分股，高盛都攀高1.74%，美國運通進賬1.18%。貿談樂觀氣氛推高晶片股，美光(Micron)上漲2.37%，Nvidia回升0.85%，費城半導體指數反彈1.55%。油股跟隨油價向上，埃克森美孚與雪佛龍都升約1%。

憧憬再減產 紐油漲逾4%

英鎊升至7個月新高，曾報1.3119美元，是5月以來首次升穿1.31水平，尾段漲0.85%，報1.3106。美滙指數下滑0.12%，報97.62；美元兌歐羅和兌日圓都向好。紐約期金跌0.3%，每盎斯收報1480.2美元。

市場憧憬油組再減產，刺激紐約期油收市升4.2%，每桶報58.43美元。布蘭特期油漲3.6%，每桶收報63美元。

數據方面，ADP職位報告顯示，美國私營企業11月僅增加6.7萬個職位，比預期少一半以上。ADP被視為非農數據的前奏，目前市場預期11月非農職位增加18.7萬個，失業率將保持在3.6%的50年低位。另外，供應管理學會(ISM)服務業指數從10月的54.7跌至11月的53.9，低於預期，Markit服務業採購經理指數(PMI)則從10月的50.6升至11月的51.6。