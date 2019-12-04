國際財經

美國原油庫存六周來首度回落，加上市場憧憬石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)可能增大減產力度，國際油價周三顯著扳升，錄得9月中以來最大單日升幅。

紐約1月期油收市升2.33美元或4.2%，每桶報58.43美元，是11月21日以來最高。倫敦布蘭特2月期油收市升2.18美元或3.6%，每桶報63美元。兩款期油均創下9月16日以來最大單日升幅。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存意外減少490萬桶，市場原先預期減少70萬桶；前一天，美國石油協會統計得出的原油庫存減少370萬桶。這是EIA原油庫存數據六周來首度下滑。

ClipperData商品研究主管Matt Smith表示，煉油廠增加產能與進口原油減少是導致庫存下滑主因，但汽油與精煉油庫存上升是屬於利淡消息。EIA顯示，汽油與精煉油庫存期內分別增加340萬桶與310萬桶，市場預期為增加270萬桶與46萬桶。

另外，市場繼續觀望OPEC與OPEC+的會議消息。分析員Anas Alhajji認為，如果產油國決定擴大減產力度，將對油價有刺激作用。

不過，有報道指沙地阿拉伯警告，如果部分產油國不按照協議減產，沙地可能大幅增產。消息對油價不利。