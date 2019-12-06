即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

港股進入12月反覆向下，恒指首3個交易日累積回落283點(1.08%)。近日中美貿易談判再起波瀾，與去年同期情況頗為相似，加上今年本港發生的社會事件令經濟急轉直下，不排除大市重演去年12月走勢，恒指2019年埋單計數，隨時「得個桔」。

2018年12月1日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平趁出席阿根廷G20峰會期間舉行「習特會」，雙方決定「休戰」，暫緩加徵新關稅。然而，兩國的聲明卻各自表述：華府指中國同意購買大量農產品，又應允就技術轉讓、保護知識產權等結構性改革展開談判；北京則着眼於朝着取消所有加徵關稅方向磋商。

同一天，華為被指控涉嫌違反美國對伊朗的貿易禁運，美國要求加拿大警方拘捕在溫哥華過境的華為「太子女」、副董事長兼首席財務官孟晚舟，並尋求引渡她到美國受審。華為是內地電訊設備龍頭企業，規模比起去年4月被封殺的中興通訊(00763)龐大，且屬北京積極支持發展5G版圖的核心企業，事件把中美角力提升至「科技戰」層面。

目前和2018年相似之處，在於中美第一階段貿易協議內容仍未有共識。特朗普周二再度施展變臉招數，聲稱對達成貿易協議並無設下限期，揚言等到明年11月總統大選後才簽署更好，以示爭取連任信心十足。美國同時擴闊關稅戰線，包括立即恢復加徵從阿根廷與巴西進口的鋁和鋼材關稅，擬向入口法國香檳、手袋、乳製品徵收100%關稅，以及研究對德法英及西班牙等國家的商品徵收懲罰性關稅。究竟這是否特朗普面對彈劾調查，故意轉移視線的伎倆？

香港情況則較去年糟糕，反修例運動自6月爆發後，示威遍地開花，暴力場面愈演愈烈，入境旅客卻步，零售市道受嚴重打擊，使已遭貿易戰拖累的經濟雪上加霜。

本港10月份零售銷貨值按年急跌24.3%，銷售量重挫26.2%，雙雙為1981年有紀錄以來最差，12月傳統聖誕旺季銷情亦未許樂觀。此外，香港11月採購經理指數(PMI)降至38.5，為2003年4月爆發沙士疫情後最低。國際貨幣基金組織(IMF)報告指出，香港經濟第三季步入技術性衰退，社會事件導致私人消費及訪港旅客大幅減少，如果中美貿易摩擦加劇，可能令經由本港的轉口貿易量下滑，預期今年GDP將收縮1.2%，意味GDP連跌3季看來已無懸念。

基金習慣在年結前粉飾櫥窗，故12月股市被看高一線。惟附【圖】所見，過去10年的12月，港股粉飾櫥窗效應並不明顯，恒指有5年上升，5年下挫，去年受中美突然反枱影響，累瀉2.49%。

總括而言，現在中美貿易談判波折重重，情況與2018年相似，疊加今年本港社會動盪，經濟轉差，預料港股將承受更大壓力，月內餘下日子若無利好消息，恒指2019年迄今僅剩的217點(0.84%)進賬，全部報銷機會不容抹殺。

信報投資研究部

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