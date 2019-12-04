國際財經 即巿股評

受美元走強及澳洲經濟疲弱拖累，澳元/美元上周五(11月29日)曾跌至0.6751，創10月17日以來的六周新低。在滙價連跌四周後，今周開始澳元/美元終於由跌轉升。周一(12月2日)美國11月ISM製造業指數低於市埸預期，加上美國總統特朗普再度呼籲聯儲局減息支持經濟增長，以及宣佈恢復對巴西和阿根廷進口鋼鋁加徵關稅，澳元/美元於當日已大漲近60點，並突破0.6800關口。

除此之外，澳洲儲備銀行於周二(12月3日)公布12月現金利率維持0.75%不變，符合市埸預期。會後聲明預計澳洲經濟將逐步加速，而之前的降息已支撐了就業和收入增長，通脹亦會逐步上揚。由於該聲明內容較市場預期樂觀，澳元/美元短線上漲逾20點，並於當日稍後升至0.6859，創自11月11日以來的三周新高。

值得留意的是，澳洲於今日(12月4日)公布的第三季度GDP按季上升0.4%，低於市埸預期，再次印證澳洲經濟疲弱的情況。另外，美國總統特朗普於周二在倫敦會見加拿大總理杜魯多後表示，可能到明年11月美國大選後，才與中國達成貿易協議。澳元/美元一度從高位回落逾40點至0.6810附近，不過目前匯價已反彈回0.6830水平附近。

技術分析方面，澳元/美元本周初已升穿自11月初形成的下降通道頂部阻力，但升至三周新高0.6859後升勢已開始乏力，後市澳元/美元很大機會繼續受阻於長期下降趨勢線阻力0.6880之下。投資者應繼續留意有關於貿易戰方面的消息，以及周五(12月6日)公布的美國11月非農就業人口數據，屆時澳元/美元走勢或會受到影響。

交易策略方面，我們根據11月28日策略於0.6760建立的澳元/美元買盤(上望0.6900，跌穿0.6730止損)已於0.6825提前平倉，獲利65點。短期內待澳元/美元回升至0.6880-0.6900區域沽出，下望0.6780，升穿0.6930止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供