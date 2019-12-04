國際財經

美國總統特朗普突然改口風，市場憂慮中美難於短期內簽署貿易協議，惟歐洲主要經濟體綜合PMI數據回穩，歐洲股市中段上升。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7180點，升21點或0.3%；德國DAX指數報13128點，升138點或1.07%；法國CAC 40指數報5795點，升68點或1.2%；意大利富時MIB指數報22993點，升257點或1.13%。

道指期貨暫報27614點，升127點。

在倫敦出席北約峰會的特朗普表示，對於與中方達成貿易協議並無設限期，更揚言或許等到2020年11月總統大選後，才與中方達成協議會更好。美國商務部長羅斯亦指出，除非有充足理由，例如談判取得實質進展，否則美國將如期在本月15日向1560億美元中國貨品加徵新一輪關稅。

英國首相約翰遜指出，他將推進向美國科技巨頭facebook和Google等公司徵收新稅的計劃。法國早前向企業徵收數碼稅，波及亞馬遜等美國企業；華府揚言向總值24億美元的法國貨品加徵100%關稅作為報復。法國隨即作出反擊，稱法國與歐盟將向美國採取報復行動。

數據方面，歐羅區11月綜合採購經理指數(PMI)終值持穩在50.6，高於初值50.3。英國11月綜合PMI終值為49.3，高於初值的48.5。法國11月綜合PMI終值從10月的52.6降至52.1，11月初值是52.7。德國11月綜合PMI終值從前月的48.9升至49.4，仍低於50盛衰分界線。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報57.03美元，升0.93美元或1.66%；倫敦布蘭特期油報61.96美元，升1.14美元或1.87%。