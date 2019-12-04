國際財經 即巿股評

講咗半個月的調整終於出現！踏入12月，中美首階段協議遲遲未見身影，花旗國大主帥侵侵揚言明年大選後先簽貿易協議亦無所謂，更燒埋歐洲，計劃向盟友加關稅，終於令市場醒覺原來世界很危險，隔晚道指挫280點，創近兩個月最大單日跌幅，更連跌三日，港股亦跟拖低，收挫328點或1.3%。

面對國會彈劾的特朗普，關稅人突然出招向歐洲盟友開刀，報道指主要是報復法國向美國公司徵收數碼稅。有口痕友分析，法國向美企徵收數碼稅是科網企業，但十家科企有八家支持民主黨，關稅人大發慈悲並不是向一眾科企出頭，只是最近被國會彈劾下，借頭借路要轉移視線。

隔晚美股一度急插逾四百點，特朗普即刻淡化股市下瀉對自己影響，形容跌幅喺「芝麻綠豆」(Peanuts)，有網民即惡搞，剪輯10月1至11月27日於Twitter評論股市(圖一)的言論，明顯花旗國大主帥又再次講錯嘢踩中地雷。

講番大市，美股經過三日急挫後，以標普計，昨日以裂口下跌方式，一度跌0.85%，低見3087，但之後跌幅大縮，並挨近全日高位9094收市，收造3093，僅跌0.66%，短期有機會反彈，但插得太急，有機會回補昨晚下跌裂口，即3094至3110點，但大市未跌完，因標指仍高過200天鬼佬牛熊線5.3%(現處2930，圖二)，相信大市彈完會再跌過。

金甲蟲指數預示金價回升

港股方面，正如上周EJFQ收市後分析，港股受美股拖累，會進一步下潛，首站目標為10月10日低位，25521。

本欄一值睇好的金價，早排一度升穿1500美元關，結果打番回頭，最悲時一度跌至1445.7美元，實在始料不及。

不過，最近金甲蟲指數(Gold Bugs Index)終於突破橫行區(圖三)，配合避險又再升温，加上全球黃金ETF持倉量依然企在高位，而金價亦重上1480美元樓上(圖四)，若果能升穿50天線(1483.06美元)及100天線(1486.68美元)，金價有望回升到9月4日高位1557.11美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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