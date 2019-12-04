國際財經

美國總統特朗普突然改口風，中美貿易協議前景突轉陰沉，市場憂慮中美難於短期內簽署貿易協議，加上貿易戰線擴大至歐美，市場避險情緒升溫，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7145點，跌12點或0.18%；德國DAX指數報13011點，升22點或0.17%；法國CAC 40指數報5739點，升12點或0.21%；意大利富時MIB指數報22771點，升34點或0.15%。

道指期貨暫報27436點，跌51點。

中美貿易協議前景陰霾重重，中美能否在短期內達成首階段貿易協議再成疑問，在倫敦出席北約峰會的美國總統特朗普突然表示，對於與中方達成貿易協議並無設下限期，更揚言或許等到2020年11月總統大選後，才與中方達成協議會更好。

美國商務部長羅斯亦指出，除非有充足理由，例如談判取得實質進展，否則，美國將如期在本月15日向1560億美元中國貨品加徵新一輪關稅。他說，與中國達成合適的貿易協議，遠比趕在某個期限前達成協議重要。而兩國還需要確定中國採購農產品的細節、一些結構性問題和完成初步協議的執行機制等。

市場憂慮美國向尚未被加徵關稅的中國貨全面徵稅，加上美國傳出重新考慮將華為踢出金融體系，此舉對中美關係以及經濟構成重大不利。

另外，法國向企業徵收數碼稅，波及亞馬遜等美國企業；華府揚言向總值24億美元的法國貨品加徵100%關稅作為報復。法國隨即作出反擊，稱法國與歐盟將向美國採取報復行動。

美國亦根據國家安全法例向進口汽車加徵關稅的限期於11月中屆滿，雖然沒有採取行動，但商務部長羅斯表明，仍然可能加徵汽車關稅，只是沒有設定決策的限期。

油價靠穩，因市場預期石油出口國組織(OPEC)及其盟友將加大減產力度，抵消美國可能推遲與中國達成貿易協議的不利消息。紐約原油期貨現時每桶報56.37美元，升0.27美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報61.19美元，升0.37美元或0.61%。