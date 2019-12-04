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富蘭克林鄧普頓公布2020年投資展望，重點關注美國、中國股票市場和多元資產投資。

富蘭克林鄧普頓認為，消費者實力和企業盈利這兩大主要動力，將繼續推動美國經濟發展。儘管貿易前景及明年美國總統選舉並不明朗，但當前的經濟擴張周期將較許多投資者所預期的更長，而且美國的經濟增長達2%至3%，將繼續為整體股票市場帶來支持。

該公司看好有能力適應數碼新環境、善於創新、並能在日益波動的世界中持續取得穩定增長的高質素美國公司。對於長線投資者而言，科技和健康護理將繼續是焦點所在。

另外，富蘭克林鄧普頓中國股票基金經理黎邁祺表示，預計中美兩國的經濟衝突將持續一段時間，但內地仍然是全球增長最快的主要經濟體之一，盈利前景不斷改善、股息有所增加，加上貨幣貶值的風險逐漸減弱，均有助本土氣氛持續多勁。他說，對消費上升和高端化、科技大幅應用及「互聯網+」業務增長、製造業升級等投資主題充滿信心。

在宏觀經濟主題和多元資產策略方面，富蘭克林鄧普頓指出，資產分配需更精挑細選。歐羅區經濟脆弱，且有可能出現衰退，日本經濟緩慢而行，英國則因脫歐而不明朗。

該公司稱，美國股市有更突出的機會，關注其估值、利潤壓力及聯儲局減息能否有效地刺激需求。由於估值吸引，中國股市的前景亦不俗。對美國國庫債券、更高質素的企業債券及新興市場債券抱樂觀態度。