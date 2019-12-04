國際財經

全球最大的退休基金日本政府退休投資基金(GPIF)暫停借出股票作沽空之用，稱這種做法不符合其作為長期投資者的責任。

管理161.8萬億日圓(約11.65萬億港元)資產的GPIF稱，有關股票借出的安排，在最終借入者身份及借入目的方面缺乏透明度。

該基金此舉對沽空者構成打擊。後者依賴借入證券以做沽空。

GPIF的決定將影響到其42.5萬億日圓外國股票組合中的股票。但指出，其將繼續出借債券證券，如果見到透明度有所改善，可能會對停止外國股票出借予以重新考慮。