國際財經

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)透露，中國電訊巨頭華為敦促其供應商將業務轉移出美國，以規避美國制裁。他形容，這是在鼓勵供應商違反美國的法律。

今年5月美國政府出於國家安全考慮，將華為列入貿易黑名單，迫使一些供應商申請特殊許可方能向華為出售設備。

羅斯接受路透訪問時表示，華為一直公然倡導供應商將生產轉往海外，以規避當局將其列入黑名單的事實。他指出，將生產外移、刻意避免制裁的人，是違反美國法律。華為此舉等於是鼓勵美國供應商違法。

華為發言人對此不予置評。