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美傳重新考慮將華為踢出金融體系

路透消息稱，美國總統特朗普政府今年稍早曾考慮將華為列入美國財政部的指定制裁名單(Specially Designated Nationals)，將華為踢出美國金融體系，使華為幾乎不可能以美元進行交易，該項計劃最終遭到擱置。不過，該計劃可能在未來幾個月被重新提出。華為創辦人任正非稱，計劃把美國的研究中心搬至加拿大。

特朗普:美股下跌微不足道 無礙美中貿談



華爾街股市周二大跌，但特朗普刻意淡化，稱相比起他上任總統以來美股累積的巨大升幅，以及與中國達成有利於美國的貿易協議之重要性，美股跌幅是「芝麻綠豆」的小事，白宮不會因為股市回落，而被迫和中國達成協議，而且協議不會是平等。特朗普又稱，等到明年11月總統大選後，才與中國協商貿易協議可能會更好。另外，美國商務部長羅斯稱，香港局勢在貿談中是一個變數。

道指收市挫280點 盤中曾插457點



中美貿談出現變數，加上美歐又爆發貿易紛爭，拖累美股三大指數早段跌逾1.3%至逾1.6%，道指曾瀉457點，收市挫280點或1.01%，標指跌0.66%，納指下滑0.55%。Caterpillar跌2.03%，英特爾和蘋果分別挫2.76%和1.78%，費城半導體指數倒退1.5%。

外圍焦點簡訊

￭ 特朗普警告稱，對北約投入不足的盟友將被華府以關稅作懲罰。

￭ 美國國庫券價格急升，10年期債息尾段下滑10.3個基點，報1.72厘，盤中曾低見1.693厘。

￭ 美滙指數尾段跌0.12%，報97.74；日圓兌美元續升0.31%。英國執政保守黨的民調優勢拉闊，鎊兌美元曾攀上1.3011美元的6個月高位。

￭ 紐約期金上升1%，每盎斯收報1484.4美元。

￭ 紐約期油曾跌1.09%，收市反覆回升0.3%；布蘭特期油回吐0.2%。

￭ 英國股市收市挫1.75%，法股跌1.03%，德股回升0.19%。

￭ 沙地阿美IPO機構投資者認購申請周二結束，認購額達504億美元。

￭ 中國農業農村部：全國豬肉價格連續4個星期回落，跌幅超過20%。

港澳台居民明年起可參加內地社保



中國有關部門印發有關港澳台居民在內地參加社會保險暫行辦法，明確和規範相關規定，便利港澳台居民在內地工作、生活，保障其社保權益，措施於明年1月1日起施行。

民航工會引述港航高層 有信心渡過危機



香港民用航空事業職工總會周二約見香港航空管理層。民航公會引述港航行政總裁孫劍鋒表示，公司正努力尋找其他資金，改善財務狀況。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26059點，較昨日恒指收市低水332點。

￭ ADR港股比例指數報26101點，較港收市低289點。

￭ 阿里巴巴(09988)：國際包銷商悉數行使超額配股權，涉共7500萬股，額外集資淨額約131.66億元。

￭ 小米集團(01810)周二回購1878.2萬股，涉逾1.69億元。

￭ 合生創展(00754)以現金代價1.14億美元，購紐約曼哈頓一幅空地。

￭ 維達國際(03331)行政總裁於12月3日在場內增持3.4萬股，涉約48.28萬元。

￭ 康達環保(06136)附屬向中原康達增資1.24億元人民幣，其中包括3900萬元為現金及8500萬元為債轉股。

￭ 松景科技(01079)或向肇慶市從事研發裸眼3D技術的維超智能科技注資，完成後預計持有不超過15%股權。

￭ 人瑞(06919)周二起至周五公開招股，市場消息稱國際配售已足額。

￭ 尚捷(08183)獲聯交所批准周四轉主板上市。