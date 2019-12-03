國際財經

市場憂慮中美難於短期內簽署貿易協議，加上美歐又爆發貿易紛爭，拖累美股三大指數早段跌逾1%，道指曾瀉457點或，為兩個月最大單日跌幅，全日低位曾觸及27325點。歐股應聲回落，美滙指數續軟，避險需求帶動金價回升。

美國總統特朗普周二在英國倫敦出席北約峰會期間向記者表示，中美貿易協議沒有限期，可能等到明年11月美國總統大選之後，才與中國協商會更好。

市場關注若未能在今年12月15日前達成貿易協議，美國將對華加徵新一輪關稅，道指低開281點，早段觸底後逐漸收窄跌勢，收市挫280點或1.01%，報27502點，為連續第三個交易日回落。標指跌0.66%，收報3093點；標指11個板塊全線受壓，能源、金融及工業股帶領跌勢。納指下滑0.55%，收報8520點。

對貿易敏感的重工股Caterpillar收市跌2.03%，晶片股英特爾和科技龍頭股蘋果公司分別挫2.76%和1.78%；費城半導體指數倒退1.5%。

歐洲主要股市後段跌幅擴大，泛歐Stoxx 600指數下滑0.63%；英股挫1.75%，法股跌1.03%，德股回升0.19%。

另一方面，特朗普亦另闢新戰線，威脅對法國的24億美元進口商品，包括香檳及手袋加徵100%關稅，報復該國去年向科網公司按營業額開徵3%數碼稅。

美滙再挫 金價回升1%

特朗普說，雖然自己不喜歡這些科網公司，但它們是美國企業，美國想向他們徵稅，而不是由法國來徵。美國與歐洲針鋒相對，受影響的科企股價表現疲軟，Facebook、亞馬遜和Netflix跌0.44%至1.24%。

美滙指數尾段再跌0.12%，報97.74；日圓受惠避險需求，兌美元續升0.31%，至每美元兌108.64日圓。受到英國執政保守黨的民調優勢拉闊帶動，英鎊受刺激升0.43%，報1.2997美元，盤中曾攀上1.3011美元的6個月高位。歐羅反覆回升，上揚0.02%，兌1.1081美元。

貿易紛爭憂慮觸發資金避險，紐約期金上升1%，每盎斯收報1484.4美元。

國際油價周二反覆，紐約期油美市初段曾跌1.09%，收市回升0.3%，每桶報56.1美元；布蘭特期油回吐0.2%，每桶收報60.82美元。