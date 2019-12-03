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今日 02:47 國際財經

美國經濟表現穩定 新債王料特朗普可連任

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有「新債王」稱號、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，如果美國經濟保持現時情況，總統特朗普可望成功連任。

岡拉克早於2016年初，已預測特朗普能當選美國總統，他周二接受雅虎財經訪問時指出，民主黨總統參選人沒有特別出眾的表現，只要美國經濟在明年大選前保持良好勢頭，特朗普將可勝出連任。如果美國屆時發生經濟衰退，則另作別論。

岡拉克降低美國明年可能發生經濟衰退的可能性，由秋季時預期的75%，降為40%。

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