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今日 02:12 國際財經

德國檢察方搜查福士總部 涉柴油引擎醜聞

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德國檢控機構周二搜查當地最大車廠福士(Volkswagen，又稱大眾)位於沃爾夫斯堡的總部，調查福士涉及柴油引擎醜聞。

檢控官指出，相關搜查是為了取得若干文件。福士表示，完全配合檢控官的調查，但相信調查不會有結果。

福士披露，有關搜查涉及早前已公開的EA 288型號柴油引擎、被指涉及廢氣排放違規，搜查對象包括集團少數員工及登記機構。

EA 288是2015年曝光的EA 189柴油引擎醜聞的後續開發產品。福士強調，EA 288引擎符合歐盟廢氣排放標準，也沒有安裝非法軟件。

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