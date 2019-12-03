國際財經

中美貿易談判進展陰晴不定之際，美國再擴大貿易戰線，恢復對巴西及阿根廷鋼鋁徵稅，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時26分，英國富時100指數報7270點，跌14點或0.2%；德國DAX指數報13035點，升71點或0.55%；法國CAC 40指數報5782點，跌4點或0.07%；意大利富時MIB指數報22862點，升134點或0.59%。

道指期貨暫報27806點，升17點。

美國商務部長羅斯表示，中美貿易談判在邏輯上有死線，是在12月15日，若期間沒事發生，總統特朗普已表明將提高對華關稅。不過，他強調，能否達成貿易協議，控球權在中方。白宮高級顧問康韋(Kellyanne Conway)透露，首階段貿易協議正在變成文本，認為中美仍然可能在年底前達成協議。

美國總統特朗普恢復對巴西和阿根廷的進口鋁及鋼材加徵關稅，指摘兩國主導貨幣大幅貶值，不利美國農民。特朗普去年為了避免貿易戰，免除巴西和阿根廷的25%鋼鐵關稅和10%鋁材關稅。

美國政府周一稱可能對進口自法國的價值24億美元的香檳、手袋和芝士等產品徵收最高達100%的懲罰性關稅。法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，美國對法國產品新近發出的關稅威脅是不可接受的，歐盟已做好還擊準備。

市場預期石油出口國組織(OPEC)及其盟友在本周開會時，將同意加大減產力度，油價表現靠穩，紐約原油期貨現時每桶報56.22美元，升0.26美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報56.22美元，漲0.19美元或0.31%。



