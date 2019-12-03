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中銀國際最新研究報告指出，預計美國經濟明年將顯著放緩，中美可能在明年下半年達成部分貿易協議，人民幣兌美元明年會溫和升值，年底將觸及6.85，今年底將在7.05水平。

報告指出，上周人民幣滙率大致穩定，市場正等待下一步中美貿易談判的消息，以及美國會否執行原定12月中對1500億美元中國進口商品加徵關稅。

中銀國際認為，如果美國延遲加徵關稅並維持停火，人民幣滙率以及風險資產將會得到一些支持。不過，如果美國執行12月生效的關稅而中國採取反制行動，貿易摩擦將會進一步升級，人民幣滙率將會受壓。