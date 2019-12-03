國際財經

據南韓央行發布的資料顯示，初步核實今年第三季國內生產總值(GDP)按季增長0.4%，按年則增長2%，與10月發布的估值相同。

另外，第三季度GDP平減指數下降1.6%，為1999年第二季以來的最大降幅。

有分析認為，第三季居民消費價格指數(CPI)按月零增長，加上出口價格指數大幅下降等因素，導致GDP平減指數下降。央行有關負責人表示，受半導體、化工品、出口價格指數下滑的影響，GDP平減指數大幅下降，但該指數下降不會立刻導致國內CPI漲幅下滑。