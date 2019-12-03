國際財經

美國富國銀行宣布，委任Scott Powell為營運總監。這是該銀行自6周前外聘Charles Scharf為行政總裁以後，再度從外間聘用最高層職位。

Powell與Scharf曾經在Bank One與摩根大通，加盟富國前為西班牙桑坦德銀行美國分支 (Santander Holdings USA) 行政總裁。

根據富國公告，Powell將於12月9日履新，專注改善富國與監管機構之間的緊張關係。

富國的營運總監職位自從Tim Sloan於2016年10月升為行政總裁便一直懸空。



