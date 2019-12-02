國際財經

美國總統特朗普再擴大貿易戰線，最新恢復對巴西和阿根廷的進口鋁及鋼材加徵關稅，指摘兩國主導貨幣大幅貶值，不利美國農民。美股受到貿易戰影響，中美關係又因為《香港人權與民主法案》簽署成法例而轉差，加上新出爐的美國製造業和建築開支數據遜預期，美股三大指數在12月首個交易日顯著受壓，道指收市下滑逾260點，單日跌幅為6周以來最大。

美股道指周一高開58點，盤中高見28109點，但很快便掉頭下滑，最終以緊貼全日低位下挫268點或0.96%，收報27783點，全日最低位見27782點。標指下挫0.86%，收報3113點。科技股捱沽，蘋果、Facebook、Alphabet、Netflix及亞馬遜都回落近1%至逾1%，拖累納指挫1.12%，收報8567點。

中美貿易協議前景不明朗，歐股普遍報跌，泛歐Stoxx 600指數挫1.58%；英法德股市分別錄得0.82%、2.01%和2.05%的跌幅。

中美達成貿協前景未明

內地《環球時報》引述消息人士報道，中方堅持美國必須撤銷現有關稅，而不是計劃加徵的關稅，作為首階段貿易協議的一部分。而特朗普上周簽署支持香港示威者的兩個法案成為正式法例，令中美關係轉趨緊張，目前仍無明確跡象顯示兩國何時能簽訂首階段貿易協議。

中國製造業PMI見8個月新高，曾帶動市場憧憬全球增長前景好轉，美滙指數亞洲市曾升0.1%，到美市尾段跌0.45%，報97.84；日圓早段兌美元曾跌0.22%，至每美元兌109.73日圓的6個月新低，及後輕微升穿109。

英國和歐羅區11月的製造業PMI有所改善，英鎊先跌後回升0.10%，兌1.2944美元；歐羅亦漲0.54%，兌1.1079美元。

紐約期油曾反彈近3%

紐約期金收市跌0.2%，每盎斯報1469.2美元，盤中曾跌穿1460美元。國際油價反彈，紐約期油上周五插水5.1%後，周一初段曾反彈2.7%，每桶報56.67美元，收市收窄至升1.4%，報55.96美元；布蘭特期油升0.7%，每桶收報60.92美元。伊拉克促石油出口國組織(OPEC)本周與非油組減產盟友開會時，考慮進一步減產。

美國供應管理協會(ISM)公布的11月製造業指數報48.1，低於10月的48.3和預測的49.2；50以下意味的製造業處於收縮。同日出爐的10月建築開支按月跌0.8%，一反市場預測的按月升0.4%。