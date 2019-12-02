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科技及金融股受壓 道指早段插逾200點

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儘管中國公布強勁的製造業PMI數據，但在12月首個交易日，美國華爾街投資者繼續密切關注國際貿易關係的進展，其中美國總統特朗普稱，將恢復針對巴西與阿根廷的鋼鐵進口稅，顯示白宮正將貿易戰線擴大，加上美國經濟數據表現欠佳，消息令美股承壓，在科技股、金融股以及對貿易戰敏感的股份股價下挫拖累下，道指早段跌幅擴大至逾200點，納指下滑超過1.3%。

截至本港時間凌晨約零時04分，道指現報27822點，跌228點或0.82%，盤中低位暫時為27814點；標普500指數報3114點，跌26點或0.84%；納指報8547點，跌118點或1.37%。

金融股回落，VISA股價下跌2.36%，暫時為跌幅最大的道指成分股；美國運通倒退1.60%，高盛都回吐1.39%。科技股表現亦弱勢，蘋果、Facebook、Alphabet及亞馬遜都回落超過1%，Netflix急插2.95%。

國際貿易關係又再起波瀾，特朗普再度擴大貿易戰線，他在社交媒體Twitter帖文指出，將恢復對來自巴西和阿根廷進口鋁和鋼鐵的關稅。此外，他又稱，從2018年3月1日開始首次宣布加徵進口商品稅以來，美股已經上漲21%，又指美國正在吸納大量資金。特朗普其後接受CNBC訪問時表示，中國希望達成貿易協議，將拭目以待。

中美貿易談判陷入膠着狀態，內地《環球時報》引述消息人士透露，中國堅持在中美貿易談判中，撤銷關稅是首階段貿易協議的一部分，美國不能以暫緩本月中旬再向中國貨加徵關稅，代替撤銷已經開徵的關稅。

製造業及建築支出數據欠佳

數據方面，美國供應管理協會(ISM)公布，11月製造業指數為48.1，低於預期的49.2。美國商務部則公布，美國10月建築支出下滑0.8%，預期為上升0.4%。

隨着進入聖誕節前購物期，美國零售業及消費者的表現備受關注。有報道稱，許多美國消費者從實體商店轉為網絡購物，上周「黑色星期五」線上購物消費開支已超過70億美元，今日是「網絡星期一」，根據Adobe Analytics的預測，今年的「網絡星期一」銷售額預計將達到94億美元，按年增長18.9%；從11月1日到12月31日，電商銷售額預計將達到1437億美元，增長14.1%。

歐洲央行新任行長拉加德在歐洲議會一個聽證會上作開場陳述，指在經濟復甦期間，歐央行的寬鬆政策立場一直是拉動內需的關鍵因素，而且這種立場依然存在。歐央行將堅決打擊通脹，恢復歐羅區物價穩定，同時強調即將進行的戰略評估將是開放的。

美元偏軟，ICE美滙指數現時回吐0.34%，報97.94；美元兌日圓下挫0.33%，兌109.14日圓。歐羅抽高0.49%，報1.1073美元。

油價反彈，紐約期油最新上揚1.02%，每桶報55.73美元；倫敦布蘭特期油回升0.64%，報60.88美元。

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