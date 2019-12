即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數於上周感恩節假期(11月28日)前連續兩天創出歷史新高,但在11月最後一個交易日(29日,只有半天市)卻全線輕微回調;然而,道瓊斯工業指數、標普500指數、納斯特指數11月分別按月上升3.7%、3.4%、4.5%。

上月美股表現出色,除了聯儲局今年3次減息並恢復買債(QE)的基本因素支持,以及中美有望達成第一階段貿易協議的消息刺激外,還加上本欄於月中提到美國總統任期第三年和「萬聖節指標」(Halloween indicator,美股有Sell in May and go away的策略,即是投資者在5月沽貨離場,到11月重新入市)等兩個傳統雙雙應驗,或許也具「推波助瀾」作用。

美股主要指數今年11月連番破頂的同時,市場亦懷疑其「牛氣」能否持續。

《華爾街日報》早前報道,全球最大、資產管理規模(AUM)1600億美元之巨的對沖基金橋水(Bridgewater),投下約15億美元於標指和歐洲Stoxx 50指數的期權淡倉(put options),押注該兩個指數在明年3月前會下跌。雖然橋水創辦人達里奧(Ray Dalio)迅即否認相關報道,但空穴來風,有「宏觀對沖王」之稱的達里奧,以橋水管理的資產不足1%用來對沖歐美股市回落風險,「濕濕碎」而已。

值得一提的是,以上周五收市計算,道指、標指、納指都企於被喻為「牛熊分界」的200天線上,而高出的幅度分別達5.9%、7.3%、8.6%,且三大指數50天線都顯著高於200天線,長線「黃金交叉」閃耀下,也許等到食完聖誕火雞再考慮對沖亦未遲。

港股方面,恒指昨高開129點,30分鐘內便造出26393點和26511點的全日低位及高位,收報26444點,上漲98點(0.37%)。

由於受到美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》的政治消息所拖累,恒指上星期五一舉跌穿10天線和50天線,技術上明顯轉差。

不過,EJFQ系統內代表弱勢股沽壓的弱勢股指數上周並沒有大幅向上抽升,與「恒指短期有急挫風險」的40%警戒水平,仍然距離超過20個百分點。

更重要的是,附【右圖】所見,顯示10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬(又名「中線黃金交叉」指標)在上周三(27日)的36.8%已觸底反彈,須知平滑中線市寬一旦確認轉向,走勢通常都會維持以星期甚至月計,亦即是說,未來數周港股「中線黃金交叉」可望持續增加,預期恒指26300點至26600點成交量密集區底附近將有不俗支持。

信報投資研究部

