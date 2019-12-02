國際財經

中國製造業活動和內需提速，圍繞中國經濟狀況的擔憂緩解，抵消中美首階段貿易協議停滯不前、英國大選前景未明朗、德國政局陷入迷霧等不利因素，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時37分，英國富時100指數報7378點，升32點或0.44%；德國DAX指數報13282點，升46點或0.35%；法國CAC 40指數報5930點，升25點或0.43%；意大利富時MIB指數報23315點，升56點或0.24%。

道指期貨暫報28180點，升107點。

內地製造業PMI升至近3年高且勝預期。財新/Markit聯合公布，經季節性調整的11月中國製造業PMI升至51.8，高於市場預期的51.4，較上月的51.7升0.1個百分點。

中美貿易談判陷入膠着狀態，內地《環球時報》引述消息人士透露，中國堅持在中美貿易談判中，撤銷關稅是首階段貿易協議的一部分，美國不能以暫緩本月中旬再向中國貨加徵關稅，代替撤銷已經開徵的關稅。同時，美國總統特朗普在感恩節前夕簽署《香港人權與民主法案》，中國外交部早前向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，並稱必將採取有力措施堅決反制。美國傳媒引述接近特朗普的談判團隊成員認為，由於涉及港法案問題，中美貿易協議或受阻。

此外，路透報道，美國政府計劃收緊對中國電訊設備商華為的產品供應限制，將阻止外國企業向華為提供貨品。市場關注上述多項負面因素，會否為中美首階段貿易協議談判增添變數。

投資者亦關注特朗普彈劾程序，美國全國廣播公司(NBC)報道，民主黨控制的國會眾議院情報委員會將於周二表決彈劾總統特朗普的調查報告，預期將順利獲通過。彈劾調查工作隨即由另一個由民主黨控制的國會眾議院司法委員會接手，後者將於周三開始公開聽證。

歐洲政局方面，德國總理默克爾聯合政府前途響起警號。與默克爾所屬的保守陣營組成聯合政府的社會民主黨(SPD)舉行領袖選舉，副總理兼財長肖爾茨(Olaf Scholz)與他的拍檔Klara Geywitz，不敵反對與默克爾聯合執政的沃爾特博爾揚斯(Norbert Walter-Borjans)與他的拍檔Saskia Esken。社民黨在2017年的大選中受挫後，黨內反對繼續與默克爾聯合執政的聲音不斷。社民黨將於周五舉行年會，屆時黨員會就是否繼續留在執政聯盟投票。

油價反彈逾1%，因中國製造業活動擴張跡象預示燃料需求增長，且石油出口國組織(OPEC)可能在本周會議上加大減產力度，意味明年供應可能收緊。紐約原油期貨扭轉上日插逾5%的頹勢，現時每桶報56.11美元，漲0.94美元或1.7%；倫敦布蘭特期油亦在上日跌逾2%後，最新報61.32美元，漲0.83美元或1.37%。