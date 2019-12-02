國際財經 香港財經 中國財經

《瑞信2020年投資展望》指出，儘管投資者在2020年可能面臨預料之外的突發事件和市場波動，但全球經濟與風險資產有望展現彈性。瑞信預測，全球經濟將緩慢增長2.5%，表明衰退的可能性較低。增長放緩之際，瑞信預計股市將貢獻個位數回報率。

瑞信預計，經濟將緩慢增長，流動性環境寬鬆，地緣政治緊張局勢緩解。隨着中美貿易戰趨緩，商業情緒將得到改善，從而利好成長型行業和股票。

瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩(John Woods)表示，在亞太地區，由於中國貿易疲軟，較發達的北亞國前景持續低迷，增長率僅略高於2%。目前，預計中國股票將跑贏全球新興市場綜合指數。

對於主要經濟體與貨幣的前景，瑞信預計美國2020年GDP增長放緩至1.8%，並伴隨着核心通脹上升；歐羅區預計GDP增長率為1%，財政刺激與英國脫歐不確定性的消退應能支持歐羅；亞洲有望獲益於2020年初全球工業增長勢頭的改善，並維持5.3%的全年增長率，接近2019年的5.4%；中國內地可能將GDP增長目標定於5.9%，低於今年水平。該行又預計，儘管香港面臨當前政治事件，但港元與美元掛鈎將保持穩健。

金融市場前景方面，瑞信認為，在貿易緊張局勢緩解、全球各大央行放鬆貨幣政策，以及亞洲經濟頹勢呈現即將見底跡象，均為支撐亞洲股市提供更有利的環球，未來幾個月有望逆轉跌勢，尤其看好中國市場。

瑞信目前預計，中國股市將跑贏全球新興市場綜合指數，預計明年盈利將增長12%，行業則看好房地產行業。