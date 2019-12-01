國際財經

美國感恩節假期過後，華爾街股市表現良好，市場專家相信，傳統上12月有較佳表現的美國股市可能保持一貫良好氣氛，但是中美兩國貿易談判將是最大不明朗因素。

回顧上周市況，美國標準普爾500指數雖然周五微跌，但11月升幅是3.4%，而反映細價股表現的Russell 2000指數也有突破，創下一年新高，配合其他指數升勢。

Bespoke資料顯示，由今年1月至11月28日的美國感恩節為止，標指累計的25.5%升幅是 1928年以來第十四佳，也是2013年來最佳。以往數據顯示，如果截至感恩節的升幅超過20%，美國股市在「黑色星期五」至新曆新年期間的平均升幅將是1.8%。

展望本周，CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，12月傳統上是美國股市最佳表現月份，平均升幅為1.6%，上升機會率是76%，也是波動較小的月份。

不過，他認為，身處高位的美國股市可能短期內有調整壓力，下滑幅度可能是5%，12月中可能跌至全月低位，然後再反彈。他建議投資者宜趁低吸納，相信美國股市明年1至2月的升幅即使沒有今年般強勁，也可能在8至10%的正常升幅。

他指出，中美兩國貿易談判進展將是最影響股市表現的因素。雖然美國總統特朗普多次強調貿談進展良好，但越接近12月15日的關稅限期，市場對於貿談落實的樂觀情緒越受打擊。

個別類別方面，他表示，往績顯示12月表現較差的股票類別包括電腦與電子產品零售商、休閒零售產品類、百貨公司、特殊店鋪、貴重品等；較佳類別則有房地產、家居改善零售商等。因此，他認為投資者可考慮以往表現較佳類別，作為趁低吸納對象。

至於影響本周股市的焦點，首要的要數美國周五公布的11月就業數據，因為它是反映美國經濟強弱的重要指標。

市場預期，美國11月非農業職位將增加18.3萬個，優於前一月的12.8萬個。巴克萊經濟師Pooja Sriram表示，11月數據較強勁是受到通用汽車工潮解決影響。

此前，美國供應管理協會(ISM) 周一公布的11月製造業指數也不容忽視。Sriram表示，市場預期該指數將繼續低於50%的擴張收縮分水嶺，但會優於前一月的48.3%，回升至49.4%。

她指出，將關注有關數據，以確定美國商界投資信心變化，因為此前公布的耐用品訂單數據顯示，製造業投資放緩勢頭有所改善，但製造業指數將可反映情況是否真的見底。

其他值得關注的焦點還有：石油出口國組織在周四與周五舉行的例會。市場預期，油組與盟友可能在會上決定延長減產協議。不過，有傳媒引述俄羅斯官員稱，可能修訂規則。此舉令到油組會議存在變數。