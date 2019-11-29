國際財經

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，令中美關係再度緊張，市場情緒繼續受到困擾，亞洲股市大多承接上日跌勢走低，歐股窄幅偏軟，美股周五亦低開，三大指數轉輾低走，最終以接近盤中低位收市，道指下滑超過100點。紐約期油暫急跌逾4%。

華爾街股市周五只有半日市，在本港時間凌晨2時收市，道指收報28051點，跌112點或0.40%；盤中低位見28042點，跌幅為121點。標普500指數收報3141點，回落12點或0.38%，盤中最低觸及3139點。納指報8665點，下滑39點或0.39%，盤中曾見8664點。陶氏下挫1.64%，為表現最差的道指成分股，家得寶(Home Depot)都回吐1.05%；油股跟隨油價受壓，埃克森美孚下跌0.79%，雪佛龍都倒退0.76%；對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar下滑0.66%，波音挫0.49%，蘋果則跌0.22%，英特爾及微軟分別回落0.79%和0.62%。

周五為「黑色星期五」購物日，但零售類股份跟隨大市回吐，SPDR S&P Retail ETF(交易所買賣基金)下跌0.8%，百貨股梅西(Macy's)回吐1%。

周五為美股11月最後一個交易日，全月累計，三大指數仍錄得六月以來最大的單月升幅，道指11月攀升3.7%，標指抽高3.4%，納指則回升4.5%。本周累計，道指反彈0.6%，標指進賬1%，納指則彈升1.7%。

憂香港爭端拖累貿談

特朗普在周四感恩節前夕正式簽署《香港人權與民主法案》，市場關注會否為中美首階段貿易協議增添變數。中國外交部稱，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，指美方的做法嚴重干預香港事務及中國內政，損害中方利益，是赤裸裸的霸權行徑，中方必將採取有力措施堅決反制。

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒表示，市場將《法案》視為中美貿易談判的另一潛在變數，而非對香港經濟發展造成根本損害，相信港元滙價及拆息在面對外圍貿易因素及本地政治問題時，走勢可維持彈性，預計在可見將來，香港被取消特殊貿易地位的風險非常低，因為並不符合美國的最佳利益。

美元偏軟，ICE美滙指數暫報98.27，回落0.11%。歐羅先跌後上揚0.11%，報1.1022美元；歐羅兌美元滙價的波動性跌至歷史新低，從1月的7.16%降至目前的4.27%，吸引利差交易(carry trade)湧現，一度令歐羅受壓。英鎊則抽高0.18%，報1.2937美元。美元兌日圓也受壓，下挫0.10%，每美元報109.41日圓。

石油出口國組織(OPEC)下周將與俄羅斯為首的非油組國家開會，預料把減產協議延長至明年3月中。油市持觀望態度，油價在交投淡靜下大跌，紐約原油期貨現時每桶報55.57美元，跌2.54美元或4.37%；倫敦布蘭特期油報62.46美元，跌1.41美元或2.21%。