國際財經 即巿股評

近日美滙指數不斷攀升，帶動美元/日圓同時向上︰美國聯儲局於上周四(11月21日)公布的10月貨幣政策會議紀要指現時利率水平已經妥當，進一步消除再度減息的可能性。另外，上周五(11月22日)公布的美國11月Markit製造業PMI以及美國11月密歇根大學消費者信心指數均超出市場預期。美元/日圓自上周五起由跌轉升，上周收市價較周內低位108.25回升近40點。

至於本周開始，市場風險承受意欲回升拖累日圓走弱，其主因在於中美貿易戰傳來利好消息，美國總統特朗普於周二(11月26日)表示，美國與中國接近達成首階段貿易協議，雙方的談判已進入最後關頭。另一方面，於周三(11月27日)公布的美國第三季度國內生產總值(GDP)亦超出市埸預期。美元/日圓直至周三已連升四日，滙價升至109.58，刷新5月31日以來的近半年新高。

值得留意的是，日本央行行長黑田東彥今天(11月29日)出席議會會議時表示日本央行有足夠的空間降息，如果風險增加，將毫不猶豫繼續加碼寬鬆。雖然今日公布的日本11月東京消費者物價指數(CPI)高於市埸預期，10月失業率維持2.4%不變，但日圓的沽壓猶存。投資者應留意下周一(12月2日)23:00公布的美國11月ISM製造業指數，或會左右美元/日圓走勢。

技術分析方面，美元/日圓上周末於108.20水平開始重新受到買盤支持，其後滙價一度四連升，滙價曾升至109.58，並創近半年新高。由於美元/日圓已突破109.30阻力(由4月24日高位112.3600至8月26日低位104.4200下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，若短期內滙價能企穩109.50之上的話，後市很大機會上探110關口，甚至是110.40-110.60水平。

交易策略方面，我們根據11月19日策略已於109.40沽出美元/日圓(下望107.80，升穿109.60止損)。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供