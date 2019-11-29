國際財經

美國簽署《香港人權與民主法案》後，市場憂慮中美首階段貿易協議或存有變數，加上北韓再發射飛彈，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7415點，跌1點或0.01%；德國DAX指數報13225點，跌20點或0.15%；法國CAC 40指數報5918點，升7點或0.1%；意大利富時MIB指數報23346點，升3點或0.02%。

道指期貨暫報28091點，跌57點。美股周五僅得半日市。

美國總統特朗普在周四感恩節前夕正式簽署《香港人權與民主法案》，市場關注會否為中美首階段貿易協議增添變數。中國外交部等多個部門隨即發表措詞強硬的批評。

英國首相約翰遜表示，如果他所屬的保守黨在兩周後的大選贏得多數席次，英國脫歐時間將不會晚於明年1月31日。在脫歐後美英貿易談判，不容涉及英國國民保健體系，否則寧願退出談判。

數據方面，法國第三季經濟按季增長0.3%，與初值一致，連續第三個季保持相同的增速。法國11月消費物價調和指數(HICP)初值按年上漲1.2%，預期為上漲1.1%。

另外，德國11月經季節調整的失業人口減少1.6萬人，降至226.6萬人，為2月以來最大降幅，市場原預期為增加5000人，失業率持穩於5%。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報58.02美元，跌0.09美元或0.15%；倫敦布蘭特期油報63.5美元，跌0.37美元或0.58%。