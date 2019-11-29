國際財經 即巿股評

隔晚美國慶祝感恩節，花旗國股市停工一日，今晚僅上半晝市，但港股昨日結算後，今日即倒瀉蘿蟹，全日大跌547點，與本欄短線偏淡吻合，整個月插超過五百點，小心未來兩周未跌完。

如過往所講，中美貿易談判達成協議口噏噏當秘笈，經常講就來可達成協議，不過雙方連簽署時間、地點、人物全部欠奉，現時與12月15日餘番時間無多，今日亞洲股市整體受壓，顯然區內投資者唔耐煩，所以先走為敬。

要極度留意是美股，雖然連升四日，但再次呼籲大家唔好高追，原因不止中美貿談外，回顧過去兩年標普五百指數，現拋離條兩百天線(即鬼佬牛熊線)達7.27%(圖一)，為過去兩年第三高水平，小心美股突然出現閃崩。

再者，內地股市升唔起，滬深300指數跌至3800點附近未持，而中國十年期國債息率持續向下(圖二)，反映內地資金由股轉入債市避險，一旦滬深跌穿3800點，一旦連8月26日低位3753都篤穿，會有更深調整出現。

若果上述兩個情況同是出現，港股勢必無運行，而國企指數已跌穿上升軌，恒指由10月形成的上升通道亦告失守，萬一連8月中的升軌也跌穿，恒指將會向10月10日低位，25521邁進。

不過，中期市況依然樂觀，尤其世上有個死都唔應大水猛灌的聯儲局，只要美股狠狠地插至150天線(現處2954點)，白鴿倒時又會嗌減息，而中美又會大腳踢後加關稅死線，屆時記得要比D勇氣人棄我取，首選美股雲計算。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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