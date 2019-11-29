國際財經

中美關係因香港人權法案轉趨緊張，令兩國首階段貿易協議或存有變數，加上北韓再發射飛彈，市場屏息靜觀各項不明朗事件的後續發展，歐洲股市早段受壓。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7378點，跌38點或0.52%；德國DAX指數報13165點，跌79點或0.6%；法國CAC 40指數報5886點，跌26點或0.45%；意大利富時MIB指數報23215點，跌126點或0.54%。

道指期貨暫報28048點，跌100點。美股周五僅得半日市。

美國總統特朗普在周四感恩節前夕正式簽署《香港人權與民主法案》，市場關注會否為中美首階段貿易協議增添變數。中國外交部等多個部門隨即發表措詞強硬的批評。不過，直接負責貿易談判的中國商務部口徑則相當溫和，發言人高峰表示，有關部門已經表明立場，貿易談判協議暫時未有進一步的消息，有最新進展會盡快公布。

多間大行皆認為，觀乎中美兩國最近對貿易談判的積極態度，反映雙方都希望取得協議的決心，相信有關法案簽署不會破壞貿易談判進展，中美仍然有望明年初達成共識，並且有可能取消部分已實施的關稅。

美國總統特朗普簽署涉港法案引發擔憂，加劇與中國的緊張關係，對油價帶來壓力，但美國天氣轉寒，原油需求上升，且投資者等待下周石油出口國組織(OPEC)與盟友開會，屆時可能決定延長減產協議，抑制油市跌勢。紐約原油期貨現時每桶報58.1美元，跌0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報63.74美元，跌0.13美元或0.2%。