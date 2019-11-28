熱門：

今日 03:57 國際財經 中國財經

標緻雪鐵龍研售深圳合資廠五成權益

放大圖片

法國標緻雪鐵龍(PSA)發言人表示，計劃出售與中國長安汽車(Chongqing Changan Automobile)成立的合營企業五成權益。

長安汽車早於11月公布，有意出售生產標緻DS品牌汽車的深圳合營汽車製造企業Capsa五成權益。長安與標緻在2011年成立Capsa，但Capsa銷售表現持續欠佳。

標緻發言人回應傳媒查詢時承認，計劃出售Capsa持股，但會繼續在中國銷售DS品牌汽車。

消息人士指出，標緻將於周五向法國工會提供出售Capsa五成權益的計劃書。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads