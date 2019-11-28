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法國標緻雪鐵龍(PSA)發言人表示，計劃出售與中國長安汽車(Chongqing Changan Automobile)成立的合營企業五成權益。

長安汽車早於11月公布，有意出售生產標緻DS品牌汽車的深圳合營汽車製造企業Capsa五成權益。長安與標緻在2011年成立Capsa，但Capsa銷售表現持續欠佳。

標緻發言人回應傳媒查詢時承認，計劃出售Capsa持股，但會繼續在中國銷售DS品牌汽車。

消息人士指出，標緻將於周五向法國工會提供出售Capsa五成權益的計劃書。