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今日 02:04 國際財經

憂香港爭端拖累中美貿談 歐股收市回軟

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美股周四因感恩節假期休市。歐洲股市收市回軟，泛歐指數Stoxx 600收報409點，下滑0.14%。

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，中國外交部就此向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，聲言將堅決反制。市場憂慮中美關係轉趨緊張，或拖累兩國貿易談判進展，歐股市場投資氣氛受到不利影響，汽車股跌近1%，零售股逆市上揚0.56%，為大市帶來支持。

汽車股跌 零售股逆市升

數據方面，歐盟執委會公布，歐羅區11月經濟景氣指數為101.3，高於預期101。期內，消費者信心指數為負7.2，符合預期。

YouGov民意調查顯示，英國首相約翰遜領導的保守黨有望在12月12日國會選舉贏得過半數議席，組成多數黨政府，有利政局穩局。不過，英國股市跟隨歐股回落，富時100指數收報7416點，下跌0.18%或13點；德國DAX指數收報13245點，回吐0.31%或41點；法國CAC 40指數收報5912點，倒退0.24%或14點；意大利富時MIB指數收報23342點，下挫0.61%或142點；西班牙IBEX 35指數收報9359點，回吐0.04%或3點。

個別股份方面，歐洲電訊商Vodafone股價回落3.9%，瑞典Elekta下挫3.8%。

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