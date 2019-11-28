熱門：

今日 00:03 國際財經

紐約感恩節巡遊 Snoopy太空人氣球引關注

放大圖片

美國紐約市在周四感恩節當日舉行一年一度巡遊，預計有8000人參與，巡遊隊伍展示卡通人物巨型氣球，當中一款太空人造型的史諾比(Snoopy)巨型氣球，就吸引人們注意。

感恩節巡遊隊伍從紐約中央公園出發，歷時約3小時，龍頭抵達曼哈頓金融中心區，期間橫跨46個街區，總長度4公里。

15米高的史諾比太空人氣球，是為紀念美國太空船登陸月球50周年。

紐約的巡遊始於上世紀20年代，歷年都展示大量卡通角色、小丑造型和花車，吸引全美數以百萬計的電視觀眾收看。

放大圖片

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads