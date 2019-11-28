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美國紐約市在周四感恩節當日舉行一年一度巡遊，預計有8000人參與，巡遊隊伍展示卡通人物巨型氣球，當中一款太空人造型的史諾比(Snoopy)巨型氣球，就吸引人們注意。

感恩節巡遊隊伍從紐約中央公園出發，歷時約3小時，龍頭抵達曼哈頓金融中心區，期間橫跨46個街區，總長度4公里。

15米高的史諾比太空人氣球，是為紀念美國太空船登陸月球50周年。

紐約的巡遊始於上世紀20年代，歷年都展示大量卡通角色、小丑造型和花車，吸引全美數以百萬計的電視觀眾收看。