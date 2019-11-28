國際財經

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，市場憂慮加劇中美的緊張關係，或對中美貿易協議造成負面影響，加上北韓再發射飛彈，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7392點，跌37點或0.5%；德國DAX指數報13233點，跌53點或0.4%；法國CAC 40指數報5911點，跌15點或0.27%；意大利富時MIB指數報23321點，跌163點或0.69%。

道指期貨暫報28050點，跌98點。美國周四為感恩節假期，金融市場休市，而周五僅半日市。

中美貿易談判不確定因素增加，特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，稱簽署法案是出於對國家主席習近平、中國及香港人的尊重，希望北京和香港的領袖和代表，可平和地分解分歧，令香港達致長遠的和平及繁榮。

中國外交部回應稱，美方簽署所謂《香港人權與民主法案》，嚴重干預香港事務及中國內政，亦嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。

另外，南韓聯合參謀本部表示，北韓當天下午4時59分從咸鏡南道連浦一帶，向半島東部海域發射兩枚不明飛行器，飛行380公里，飛行高度97公里。

數據方面，英國11月房價按年上漲0.8%，高於預期上升0.2%，亦為4月以來最大增幅，顯示下月將舉行的全國大選並未令樓市嚴重承壓。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報57.71美元，跌0.4美元或0.69%；倫敦布蘭特期油報63.63美元，跌0.43美元或0.67%。