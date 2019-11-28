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上周二(11月19日)澳洲儲備銀行公布11月貨幣政策會議紀要，紀要顯示決策者曾考慮於11月降息，另外近期澳洲就業和零售數據均表現不佳，央行重申為了使失業率降至目標水平4.5%，會準備在必要時進一步放鬆貨幣政策。紀要公佈後，澳元/美元短線下跌20點，一度跌至0.6782。

雖然澳元/美元很快便收復所有跌幅並於日內轉跌為升，但是澳洲疲弱的經濟數據以及降息預期始終為澳元帶來沉重沽壓，滙價直至周一(11月25日)已連跌四日。即使澳洲儲備銀行行長洛威(Philip Lowe)於周二(11月26日)發表講話，指當前現金利率並不會考慮QE，使澳元/美元短暫走強近30點，亦未能阻止澳元繼續下跌。今日(11月28日)澳元/美元跌至0.6756，刷新10月17日以來的六周新低。

值得留意的是，澳洲儲備銀行將於下周二(12月3日)11:30公布12月現金利率，另外澳洲第三季度國內生產總值(GDP)亦會於下周三(12月4日)08:30公布。若澳央行再度減息，或者第三季度GDP再次印證澳洲經濟疲弱的情況的話，澳元/美元或會繼續探底，並測試十年低位0.6670水平。

技術分析方面，澳元/美元自11月初未能有效突破下降趨勢線阻力0.6920-0.6940區域後，滙價持續向下，並一度連續下跌四日，直至今日已跌至六周低位0.6756。由於澳元/美元已跌破0.6770支持（由10月2日低位0.6668至10月31日高位0.6927上升浪的61.8%斐波那契回吐水平），若短期內滙價未能重新企穩0.6770的話，後市很大機會繼續下探0.6700，甚至是0.6670水平。

交易策略方面，我們根據11月15日策略已於0.6760買入澳元/美元（上望0.6900，跌穿0.6730止損）。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供