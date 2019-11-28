國際財經

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，投資者擔憂此舉將加劇中美的緊張關係，令雙方平息美中貿易戰的努力變得更加複雜，加上北韓疑似再發射飛彈，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時43分，英國富時100指數報7391點，跌38點或0.52%；德國DAX指數報13234點，跌52點或0.39%；法國CAC 40指數報5904點，跌21點或0.37%；意大利富時MIB指數報23404點，跌80點或0.34%。

道指期貨暫報28049點，跌99點。

美國周四為感恩節假期，金融市場休市。

中美貿易談判不確定因素增加，特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，稱簽署法案是出於對國家主席習近平、中國及香港人的尊重，希望北京和香港的領袖和代表，可平和地分解分歧，令香港達致長遠的和平及繁榮。中國外交部回應稱，美方將所謂《香港人權與民主法案》簽署成法，嚴重干預香港事務及中國內政，亦嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。

分析人士稱，投資者關注中美貿談前景或因此生變數，觸發市場避險情緒。

地緣政局方面，南韓聯合參謀本部表示，北韓周四發射不明飛行物。這是北韓時隔28日再次發射飛行物，也是今年第13次發射。北韓上月31日從平安南道向半島東部海域發射兩枚疑似為超大型火箭炮。

美國原油和汽油庫存意外增加，產量創紀錄新高，拖累油價走低。紐約原油期貨現時每桶報57.75美元，跌0.36美元或0.62%；倫敦布蘭特期油報63.84美元，跌0.22美元或0.34%。