國際財經

《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review)引述消息人士稱，日本松下(Panasonic)將出售虧損的半導體業務予台灣新唐科技(Nuvoton Technology)。

另外，松下也會出售與以色列集團Tower Semiconductor合資的企業TowerJazz Panasonic Semiconductor的3間工廠。

松下沒有即時回應路透查詢。

中美兩國貿易爭拗影響全球半導體市場供求情況，令到產品價格受壓，打擊相關行業利潤。