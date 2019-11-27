國際財經

美國上周原油庫存意外增加的負面消息，抵消了市場對中美兩國貿易談判持審慎樂觀看法的正面作用，國際油價周三輕微回落。

紐約1月期油收市跌30美仙或0.5%，每桶報58.11美元。倫敦布蘭特1月期油收市跌21美仙或0.3%，每桶報64.06美元。

美國金融市場周四因感恩節假期休息，周五則提前收市。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加約160萬桶，市場預期為減少約60萬桶；前一天，美國石油協會(API)統計得出的上周原油庫存增加約360萬桶。EIA報告又顯示，上周美國本土煉油量減少10.1萬桶，汽油庫存增加510萬桶，市場預期為增加160萬桶。

另外，美國油田服務商Baker Hughes提前公布本周鑽油井數量報告，油井減少3個，至668個；天然氣井增2個，至131個，其他鑽井數量不變。消息對油價沒有明顯影響。

EIA數據公布前，國際油價處於9月以來最高水平，主要是受到有關中美貿易談判進展良好的訊息支持。庫存數據公布後，油價受壓。

Saxo Bank商品策略主管Ole Hansen認為，貿談對油價的正面刺激效應減弱，油價再升空間有限，而下周石油出口國組織開會前，油價預期只在窄幅徘徊，觀望會議結果。