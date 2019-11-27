國際財經

投資者續對中美達成首階段貿易協議有憧憬，支持美股三大指數周三齊創即市新高及收市新高。市場情緒向好，帶動美元強勢，金價和日圓等避險資產受壓。

道指高開後初段反覆，盤中最高見28174點，升53點；收市升幅收窄至42點或0.15%，報28164點，為連續四個交易日造好。標指漲0.42%，收報3153點，盤中最高見3154點。納指升0.66%，收報8705點，以整數點計，已是全日最高位。

蘋果股價抽高1.34%，為表現最強的道指成分股；Facebook、Netflix與亞馬遜同樣攀升逾1%。波音旗下新廣體型號飛機777X，據報在9月初一次測試過程中，機身在高強度壓力下出現裂開，問題比早前傳媒披露的情況嚴重，股價下滑1.48%，為跌幅最大的道指成分股。

泛歐Stoxx 600指數升0.32%，一度見4年高位；資源股領漲，上升1.4%。歐洲3大股市中，以法股表現較為遜色，輕微下挫0.05%，英股和德股均漲約0.3%。MSCI亞太指數升0.4%，日股也高收0.3%。

美滙指數尾段升0.15%，報98.4；歐羅兌美元跌0.18%，報1.1002美元；美元兌日圓上揚0.46%，報109.54日圓。金價低位徘徊，紐約期金收市回落0.4%，每盎斯報1460.8美元。

受貿易利好消息支持，油價一度靠穩，收市回軟。布蘭特期油站穩在64美元以上，收市微跌0.3%，每桶報64.06美元；紐約期油跌0.5%，收報58.11美元。

上季GDP增長上調至2.1%

美國周四感恩節休市，失業救濟等數據提前公布。

美國第三季國內生產總值(GDP)增長經修訂後從初值的1.9%上調至2.1%，仍較第一季低1個百分點。有經濟師紛預期，當地第四季增長將大幅放緩。

10月份個人消費開支升0.3%，符合預期。個人消費開支平減指數(PCE)按年升1.3%，不計食品和能源的核心PCE增1.6%，低於聯儲局的2%通脹目標。

耐用品訂單9月跌1.4%後，10月則反彈0.6%，主要受惠軍用飛機訂單大升18.1%，不計國防設備，訂單僅升0.1%；反映未來商業投資的非國防資本財(不計飛機)升1.2%。

全國房地產商協會(NAR)公布，10月待完成房屋交易按月跌1.7%，按年計多4.4%，因去年同期按揭利率較高。

另外，美國首次申領失業救濟人數上周減少1.5萬人，報21.3萬人，分析師原本預期升至22.1萬人；11月份芝加哥採購經理指數(PMI)經修訂後從初步的43.2升至46.3。