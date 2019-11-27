國際財經

美國CNBC電視台引述華爾街著名測市人物、黑石副主席韋恩(Byron Wien)稱，美國股市牛市仍未告終，有望進一步攀升。

在華爾街工作逾50年、每年發表的「十大驚奇」被視為美國金融界人士必讀文章的韋恩認為，雖然有分析認為，屢創新高的美國股市處於技術超賣水平，但按照市場普遍接受、相當於18倍預測市盈率的標準普爾500指數屬於合理水平來看，現時只是17.8倍的標指並不是過份昂貴。

韋恩指出，美國經濟處於良好水平，企業具有盈利能力，雖然股市出現亢奮跡象，但不像2006年或1999年般出現泡沫。