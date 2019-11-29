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中美貿易談判陷膠着局面，美國總統特朗普表示，已接近與北京達成一項貿易協議。白宮高級顧問康韋(Kellyanne Conway)則透露，落實協議仍存在三大癥結：強制技術轉讓、知識產權竊取，以及兩國每年5000億美元的貿易失衡。上述癥結是否中方早前提及須保持溝通磋商的「剩餘事項」卻不得而知。

中美距離正式簽署協議或尚有一段時間(最新傳出明年1月於瑞士達沃斯論壇舉行「習特會」)，人民幣滙價續呈窄幅上落格局，在岸人民幣(CNY)30日波動率已跌至逾3個月低位。根據中國外滙交易中心(CFETS)資料，昨天官方開出人民幣兌每美元中間價為7.0349，較上日貶值5點子。在中美貿易談判有實質進展前，人民幣預料繼續橫行。

摩根大通也預測人民幣短期表現取決於中美談判的結果，其中撤銷關稅規模和是否涉及滙率議題相當關鍵，假如第一階段貿易協議落實，人民幣在明年首季可升值至6.98，惟到年底將貶至7.1水平。意味就算有利好消息，人民幣中長線依然傾向貶值，而宏觀經濟差是原因之一。

國家統計局昨天公布，10月規模以上工業企業實現利潤總額按年下滑9.9%，屬2011年以來最大跌幅，並連續3個月回落。此外，早前的工業、投資，以及消費增速全面低於預期，可見內地經濟下行壓力至今未有紓緩跡象。

中國經濟走下坡，環球需求疲弱，本港進出口貨值按年下跌速度加快。特區政府統計處資料顯示，今年10月份本港整體出口減少9.2%，錄連挫12個月；進口貨值亦下降11.5%。香港作為中國主要轉口港，進出口數字間接表明內地對外貿易量正在萎縮。

值得留意的是，本港外貿和內地經濟一直保持密切關係。附【圖】所見，香港轉口貨值按年增長率，與反映內地經濟狀況而「水份」較少的李克強指數(10個月移動變化)走勢亦步亦趨，兩者關連系數達0.7的偏高水平。兩項數據目前仍反覆向下，代表中國經濟放緩情況未見改善，使人民幣持續受壓。

中央對刺激經濟並非袖手旁觀，隨着內地第三季GDP增速降至27年來最慢，市場普遍估計人民銀行未來一至兩季內或會加強逆周期調節措施穩定經濟。

近日人行先後下調中期借貸便利(MLF)利率、7天期逆回購利率及貸款市場報價利率(LPR)等，即使沒有直接減基準利率，惟明顯釋出貨幣政策轉趨寬鬆的訊號，人行資產負債表規模按年增長率也從低位反彈，意味內地正有序「放水」，然而，此舉正是導致人民幣難以轉強的底因。

本欄多次提及，恒指與CNY中長線走勢同步率甚高，若人民幣貶值，恒指表現將受壓；何況本港經濟前景欠明朗，暴力衝擊會否再度肆虐仍是未知數，港股後市不宜過分憧憬。

信報投資研究部

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