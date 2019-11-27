國際財經

臨近感恩節假期，市場交投淡靜，投資者密切關注國際貿易局勢的進展、經濟數據與聯儲局經濟景氣狀況褐皮書報告，美股個別發展。

截至本港時間晚上約11時06分，道指現報28099點，跌22點或0.08%；標普500指數報3144點，升3點或0.12%；納指報8674點，升26點或0.31%。

中美貿易協議繼續有正面消息。美國總統特朗普表示，白宮已接近與北京政府達成一項貿易協議。他與中國國家主席習近平關係良好，相信習近平能處理好香港問題，又說中美達成貿易協議已到最後階段，可以說是貿易界一項最重要的協議，但與此同時，美國希望香港一切順利。

經濟數據方面，美國10月商品進口大幅下滑2.4%，由於進口降幅快於出口降幅，致當月商品貿易逆差意外收窄至17個月新低，進一步打壓消費者信心指數。不過，受聯儲局減息影響，10月住房市場的增長勢頭進一步擴張，市場認為這有助緩解貿易戰帶來的負面影響。

美國樓市出現回暖跡象，暗示此前聯儲局的三次減息對於經濟的提振作用開始顯現，進一步降低市場對於聯儲局減息的預期。目前，市場對於聯儲局12月減息的預期僅為5.2%。

另外，美國第三季GDP增長2.1%，優於預期增長1.9%。分析認為，數據顯示美國第三季經濟增長略有回升，而非最初報告顯示的放緩，主要原因在於庫存積累速度加快，商業投資下降幅度減少。同時，美國10月耐用品訂單初值按月增長0.6%，亦好於預期下降0.9%。

周四為美國感恩節假期，美股及其他金融市場均休市，周五休市半天。通常股市在感恩節前一個交易日的表現良好。據《股市交易者年鑑(Stock Trader's Almanac)》，過去66年內，美股在感恩節前一個交易日僅錄得16次下跌。

歐股方面，英國富時100指數報7438點，升34點或0.47%；德國DAX指數報13274點，升38點或0.29%；法國CAC 40指數報5930點，升1點或0.02%；意大利富時MIB指數報23490點，跌56點或0.24%。