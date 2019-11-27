國際財經

美國總統特朗普稱接近達成中美貿易協議，加上經濟數據理想，美股三大指數開市後一度破頂，但道指不久便回軟。

截至本港時間晚上約10時46分，道指報28109點，跌12點或0.04%；標普500指數報3145點，升5點或0.17%；納指報8668點，升20點或0.24%。

中美貿易協議繼續有正面消息。美國總統特朗普表示，白宮已接近與北京政府達成一項貿易協議。他與中國國家主席習近平關係良好，相信習近平能處理好香港問題，又說中美達成貿易協議已到最後階段，可以說是貿易界一項最重要的協議，但與此同時，美國希望香港一切順利。

中國商務部昨日表示，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽於當天上午通話，雙方就彼此核心關切問題進行了討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

美國白宮高級顧問康韋(Kellyanne Conway)亦表示，美國和中國接近達成一項貿易協議，仍然繼續磋商，但表明強制技術轉讓、知識產權竊取，以及與中國每年5000億美元的貿易失衡，這些是不合理的。

數據方面，美國第三季國內生產總值(GDP)增長2.1%，高於預期增長1.9%。美國10月耐用品訂單按月增長0.6%，預期為下降0.9%。美國上周首次申領失業救濟人數21.3萬人，按周減少1.5萬人，預期為22.1萬人。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報58.26美元，跌0.15美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報64.18美元，跌0.09美元或0.14%。