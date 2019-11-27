國際財經 即巿股評

美國國債息率於上周開始顯著回落，加上中美貿易談判波折重重，倫敦金於上周三(11月20日)升至1478.66美元，刷新11月7日以來的近兩周新高。不過，同日美国聯儲局公布的10月貨幣政策會議紀要指現時利率水平已經妥當，進一步消除再度減息的可能性。另外，上周五(11月22日)公布美國11月Markit製造業PMI以及美國11月密歇根大學消費者信心指數均超出市場預期。倫敦金於上周收市跌至1461.91美元，比周內高位已回調逾16美元。

本周中美貿易戰傳來利好消息，美國總統特朗普於周二(11月26日)表示，美國與中國接近就貿易協議首階段協議，雙方的談判已進入最後關頭。倫敦金於本周延續下跌趨勢，直至周一(11月25日)已連續下跌4日，其後金價於周二跌至1449.98美元，創11月12日以來的兩周新低。

值得留意的是，聯儲局主席鮑威爾於同日講話時暗示美聯儲不大可能在短期內考慮加息，加上美國11月消費者信心連續第四個月下滑，倫敦金已從低位反彈逾10美元，目前金價於1460美元水平波動。投資者應注意今晚(11月27日)21:30美國將會公布第三季度國內生產總值(GDP)，屆時或會對金價走勢構成影響。

技術分析方面，近期倫敦金的反弹未能突破1478-1480阻力區域(由11月1日高位1515.90美元至11月12日低位1445.46美元下跌浪的50%回吐水平)，其後繼續沿下降通道展開下行趨勢，並跌穿短期上升通道支持1465美元水平。本周二倫敦金一度跌至1449.98美元，逼近自6月底形成的上升趨勢線。目前金價雖然企穩該支持線之上並小幅反彈至1460美元附近，但若金價持續受制於1465美元之下，並跌穿1450美元支持水平以及11月12日低位1445美元的話，後市很可能形成下跌旗形，以下跌旗形的量度跌幅計算，金價或有機會下探至1405美元附近。

交易策略方面，我們根據11月14日策略於1478美元建立的倫敦金沽盤（下望1450美元，升穿1483美元止損）已於1450美元平倉，獲利28美元。短期內待倫敦金跌穿1440美元追沽，下望1406美元，升穿1445美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供