國際財經

美國總統特朗普稱接近達成中美貿貿協議，利好市場氣氛，歐洲股市中段上升。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7441點，升37點或0.51%；德國DAX指數報13310點，升73點或0.55%；法國CAC 40指數報5946點，漲16點或0.28%；意大利富時MIB指數報23620點，升73點或0.31%。

道指期貨暫報28166點，升36點。

中美貿易協議繼續有正面消息。美國總統特朗普表示，白宮已接近與北京政府達成一項貿易協議。他與中國國家主席習近平關係良好，相信習近平能處理好香港問題，又說中美達成貿易協議已到最後階段，可以說是貿易界一項最重要的協議，但與此同時，美國希望香港一切順利。

中國商務部昨日表示，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽於當天上午通話，雙方就彼此核心關切問題進行了討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

美國白宮高級顧問康韋(Kellyanne Conway)亦表示，美國和中國接近達成一項貿易協議，仍然繼續磋商，但表明強制技術轉讓、知識產權竊取，以及與中國每年5000億美元的貿易失衡，這些是不合理的。

數據方面，德國10月進口物價按月下跌0.1%，預期為下跌0.2%；按年跌3.5%，預期為下跌3.6%。

美國能源資訊局(EIA)稍後公布官方數據，市場預期EIA將公布上周原油庫存減少約60萬桶，汽油與精煉油庫存分別增加160萬桶與170萬桶。

油價回穩，紐約原油期貨現時每桶報58.43美元，升0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報64.35美元，漲0.08美元或0.12%。



