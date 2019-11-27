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遭美施壓 字節跳動傳將TikTok與華業務切割

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抖音母企字節跳動據報已加緊將抖音的國際版TikTok，與其他中國業務切割。

目前，美國國家安全當局正在調查TikTok對客戶個人訊息的保護情況。路透引述消息人士稱，字節跳動正在設法提供證據，讓美國海外投資委員會(CFIUS)相信TikTok所持有的個人訊息安全儲存在美國，不會被中國當局取得。

本月稍早有報道指出，CFIUS對字節跳動兩年前收購Musical.ly並轉化為TikTok，一事展開國家安全審查。有需要時可要求字節跳動逆轉收購。

消息透露，字節跳動在CFIUS審查之前，已於10月份開始在業務上與TikTok進行切分，因公司要求部分員工專門負責TikTok的工作。據悉，字節跳動今年第三季已將TikTok的產品和業務開發、市場行銷，以及法律團隊與中國社交媒體平台抖音分離。

消息人士補充道，字節跳動在今年夏季還聘請外部諮詢公司檢查所存儲個人數據的完整性。該公司表示，美國用戶數據完全存儲在美國，備份在新加坡，中國政府對TikTok的內容並無管轄權。

據悉，在CFIUS進行了解後，TikTok在加州山景城(Mountain View)成立一個團隊，負責數據管理的監督。這個團隊將決定駐中國的工程師是否有存取數據庫的許可權，並監督其行為。消息又指，TikTok也將聘請更多美國工程師，以減少對駐中國員工的依賴。

不過，目前仍不清楚上述調整是否能有效滿足CFIUS的要求。

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