國際財經 即巿股評

中美貿易談判日日都講就來埋尾，美股依然拉牛上樹方式創新高，對貿易戰敏感的港股，反而郁都唔郁，今日恒指波幅107點，續在兩萬七拉鋸，連所謂的好消息大市都唔升，實在極不尋常。

更匪夷所思是美股升，美債息率卻同步下跌的怪現象，之前已然講過，十年期美債息一度突破2018年延伸的下降軌，但未能成功重上兩厘大關，反而打回頭跌至下降軌樓下，最近連上升軌亦失守，執筆時造1.74厘，即再度低過聯儲局指標利率上限1.75厘，實屬非好兆頭。

此外，資金有重回負利率債跡象，尤其負利率債規模自8月29日17.04萬億美元登頂後，資金由債市轉去股市，令負利率債規劃大到11月12日的11.4萬億美元，即急降5.64萬億美元，但近日錢又再度回流債市之如，負利率債規模亦再度泵大，寫稿時報12.6萬億美元，也是一個不利的訊號。

因此，暫時依然唔值得高追美股，依然只喺等標普500急速回調至150天線(現處2953)，再考慮買貨。

今年港股以消費股表現最搶鏡，最勁是連續兩季虧轉盈的美團(03690)，股價今日又創新高，最高見過105.5元，安踏(02020)也極之搶鏡，雖然最近在75水平上落，但股價年初至今近乎升咗一倍。

瑞幸績後爆升

之前推介的中概股瑞幸咖啡(LK)，於11月13日晚公布第三季業績，大數未能扭轉蝕錢局面，虧損更按年擴大9.7至5.3億元人民幣，不過收入卻大升5.4倍至15.4億元，高過市場預期4.4%，更重要是門店營運由去年同期虧損2610萬元人民幣，轉至賺1.86億元人民幣。

業績公布後，瑞幸股價隨即由21.54美元快速炒上，最近更創新高，隔晚股價最高見過33.48美元，即比業績公布當日狂升55.4%。

以現時瑞幸財務進度，大數由虧轉盈將不遠矣，加上分拆小鹿茶成為獨立品牌，有望成為新增長引擎，可惜股價抽高後，RSI達84極超買水平，只宜回落到28.5美元下才吸納，目標睇40美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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